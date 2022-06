Homem condenado a 21 anos de prisão por roubo é detido na Santa Maria

Policiais civis do 22º Distrito Policial prenderam na tarde desta terça-feira (28) um homem identificado como Francisco Wellington Costa e Silva, acusado de praticar diversos crimes em Teresina e condenado a 21 anos de prisão por roubo. Ele foi detido na região da Santa Maria durante operação integrada com a Força Tarefa de Segurança Pública.



De acordo com o chefe de investigação do 22º DP, Herlon Viana, Francisco Wellington tem deficiência física, mas mesmo com a mobilidade reduzida, ele costumava praticar assaltos a mão armada e participou inclusive da invasão ao fórum da cidade de Campo Maior, em 2013, de onde foram subtraídas várias armas.



Foto: Jailson Soares/O Dia

“Ele é conhecido como Perneta e é um indivíduo de altíssima periculosidade. Fizemos a devida investigação, descobrimos que ele estava escondido na nossa área, o delegado fez a representação pela prisão, foi atendido e ontem fomos até a casa dele, onde demos voz de prisão mediante mandado de busca e apreensão. Não tinha nada de ilícito na casa, mas como havia esse mandado de prisão em aberto, demos cumprimento”, explicou Herlon Viana.

Os roubos pelos quais Francisco foi condenado, e que somaram 21 anos de prisão, são praticados em Teresina desde 2015. No momento de sua prisão, ele não demonstrou nenhuma reação. Francisco foi levado para a Central de Flagrantes e de lá foi encaminhado para o sistema prisional.

Com informações de Chico Filho, da O Dia TV