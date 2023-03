Homem condenado por latrocínio é preso durante bliz na zona Sul de Teresina

Um homem de iniciais A. F. B. foi preso na noite desse sábado (4) no bairro Porto Alegre, na zona Sul de Teresina, durante uma bliz realizada pelas forças de segurança do Piauí. Ele é condenado a 20 anos de prisão pelo crime de latrocínio.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Piauí, o homem trafegava em uma moto no momento que se deparou com a bliz. Os policiais realizaram os procedimentos legais e constaram que o ele possui dois mandados de prisão em aberto e uma condenação por roubo seguido de morte.

Foto: Divulgação / SSP

A. F. B foi levado para a Central de Flagrantes de Teresina e submetido a exame de corpo de delito. Ele deve passar por audiência de custódia e seguir para o sistema prisional do estado para o cumprimento da pena.

A Secretaria de Segurança informou que as blitzen ocorrem dentro da operação “É por todos nós” nas mais diferentes regiões da capital. O trabalho tem como objetivo a recuperação de veículos roubados, armas, combate ao tráfico de drogas e a prisão de suspeitos de crimes.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no