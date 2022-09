Homem é assassinado a golpes de faca no Residencial João Emílio Falcão, em Timon

A Polícia Militar foi chamada a atender uma ocorrência de homicídio na madrugada deste sábado (17) na cidade de Timon-MA Um homem ainda não identificado foi assassinado a golpes de faca no Conjunto João Emílio Falcão. Seu corpo foi localizado por populares, que chegaram a acionar o SAMU.



Foto: Reprodução/Polícia Civil de Timon

Ao chegarem o local, os paramédicos constataram que a vítima já havia falecido. De acordo com o relatório de ocorrência do 11ª BPM de Timon, o homem tinha perfurações de arma branca na região do pescoço. Ainda não se sabe quem teria cometido o crime e nem as motivações.

Os policiais fizeram o isolamento da área até a chegada da perícia da Polícia Civil e do IML, que fez a remoção do corpo. O caso seguirá sob investigação pelo Delegacia de Homicídios de Timon.

