Homem é assassinado com cinco tiros durante a madrugada em Luís Correia

Um homem de 30 anos, identificado como Mauro Dias, foi assassinado a tiros próximo à Praça das Marias, no bairro Santa Luzia em Luís Correia, litoral do Estado. De acordo com informações repassadas pelo Tenente Mesquita Jr., do 24º BPM, o crime aconteceu por volta das 2h30 da madrugada.

Mauro era natural de Parnaíba, mas residia em Luís Correia. “Vizinhos disseram que ele estava no local quando apareceu dois jovens, aparentemente menores de idade e efetuaram os disparos. Cinco ao todo; dois deles foram à queima roupa e os outros três foi quando estavam correndo para se afastar da vítima”, informou o Tenente ao Portal O Dia.

(Foto: Arquivo / O DIA)

Ainda segundo informações da PM, Mauro tinha passagem na prisão pelo crime de furto. O IML foi acionado para a remoção do corpo e a Polícia Civil deve ficar a cargo da investigação.

