Homem é assassinado com quatro tiros no residencial Teresina Sul

A Polícia Militar registrou um homicídio na madrugada desta quarta-feira (31) na capital piauiense. Um homem identificado apenas como George foi assassinado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo no residencial Teresina Sul por volta das 3 horas da madrugada. De acordo com o tenente Josimar, do 17° BPM, a principal hipótese é a de execução, já que nada de valor material da vítima foi levado e os suspeitos já teriam se aproximado da vítima atirando.





Foto ilustrativa: Maria Clara Estrêla/O Dia

“A nossa guarnição foi acionada pelos populares, que informaram terem ouvido vários tiros. Quando chegamos ao local indicado, a vítima já se encontrava em óbito e nós fizemos os procedimentos padrões de isolar a área e chamar a perícia e o IML. Não sabemos ainda quem foi que atirou, os populares disseram que só ouviram os disparos, mas não viram ninguém”, explicou o tenente.

A PM fez diligências na região à procura de suspeitos, mas nenhuma prisão foi efetuada até o momento.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para colher as primeiras informações e o IML recolheu o corpo de George. A PM não soube informar se a vítima teria algum antecedente criminal. O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no