Homem é assassinado com sete tiros no bairro Distrito Industrial, em Teresina

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio registrada na manhã desta terça-feira (01) no bairro Distrito Industrial, zona Sul de Teresina. Um homem identificado como Elevelton da Silva Pereira foi assassinado com pelo menos sete disparos de arma de fogo em um matagal nas proximidade do 6º BPM.



O crime teria sido praticado por outros dois homens que ainda não foram identificados. De acordo com o capitão Ângelo, do 6º Batalhão, Elevelton teria entrado no matagal com os suspeitos. Testemunhas informaram à polícia que a vítima chegou em um carro acompanhada da dupla suspeita, que eles entraram no matagal e, logo em seguida, que os disparos foram efetuados.



Foto ilustrativa: Arquivo O Dia

"A perícia encontrou várias perfurações no peito e na cabeça da vítima, foram cerca de sete tiros. Agora essas informações sobre motivação e identidade dos suspeitos, só a Polícia Civil que vai poder dar. Nossa guarnição ainda fez algumas diligências, mas nada foi encontrado e nenhuma prisão foi feita", explicou o capitão.

O IML esteve no local para remover o corpo de Elevelton. O caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai prosseguir com as investigações.

