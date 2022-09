Homem é assassinado com tiro no rosto na zona Norte de Teresina

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (21) em Teresina. O corpo foi localizado entre o residencial Dandara e Aves Verdes, na zona Rural Norte da capital. A vítima trajava bermuda jeans e camisa de manga longa preta. Com ele, a polícia encontrou uma mochila com roupas dentro, chaves e um alicate.



Policiais do 13º BPM estiveram no local para isolar a área e acionar a perícia do IML e da Delegacia de Homicídios. De acordo com o tenente Miguel, a vítima foi atingida por disparos no rosto e no peito e as características apontam para crime de execução.



“Recebemos a denúncia via COPOM informando de um corpo aqui na divisa dos dois residenciais. Chegamos ao local e nos deparamos com a vítima em óbito e com ferimento de bala. Como o local é pouco movimentado e não havia testemunhas, não podemos dizer como aconteceu exatamente. A vítima também não tem nenhum documento de identificação com ela”, explicou o tenente.

A perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para colher as primeiras informações. As investigações seguirão por parte da Polícia Civil.

