Homem é assassinado na frente da família no Alto da Ressurreição

A Polícia Militar registrou um homicídio por volta das 13h desta terça-feira (21) na Avenida Francisco Gerardo, bairro Alto da Ressurreição, na zona Sudeste de Teresina. Um homem identificado como Daniel Maxwell Almeida Silva foi assassinado com pelo menos 12 tiros na frente da família. A informação foi confirmada pelo 8º Batalhão de Polícia Militar.



De acordo com subtenente Quixaba, Daniel trafegava em uma motocicleta acompanhado da esposa e do filho quando foi abordado por um veículo modelo Gol. Duas pessoas desceram do carro e efetuaram os disparos enquanto o motorista aguardava para dar fuga. Policiais militares fazem diligências na região à procura de alguma informação sobre o veículo utilizado pelos suspeitos.



Foto ilustrativa: O Dia

“Ele estava com a família quando foi cercado pelos meliantes, mas ainda não sabemos quem são. Só que eram três pessoas. Dois desceram e executaram a vítima e o outro ficou no carro. Estamos levantando informações sobre a vida pregressa da vítima, mas a princípio ele não tem qualquer antecedente”, explicou o subtenente Quixaba,

A PM isolou o local do homicídio e acionou a perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que está colhendo as primeiras informações. Nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada ainda e o caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil.

