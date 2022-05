Homem é assassinado na Ponte Nova entre Teresina e Timon; pista é liberada

Um homem identificado como Leandro dos Santos Roldão, 31 anos, foi assassinado a tiros na Ponte Nova, localizada no bairro Tabuleta, entre as cidades de Teresina e Timon. O crime aconteceu no final da manhã desta quarta-feira (11). Por conta do trabalho da perícia no local, o tráfego pela ponte precisou ser interrompido, mas foi liberado às 12h pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Viaturas da PRF e da Polícia Militar (PM) fazem o isolamento da área. De acordo com o subtenente Marcos, do 1º BPM, Leandro trafegava em sua motocicleta, um veículo de cor preta e placa PSK-3819 com placa de Teresina, quando foi surpreendido pelos tiros. Populares que passavam pelo local acionaram a polícia quando ouviram os disparos.



Foto: Polícia Rodoviária Federal

As viaturas da PM do Maranhão chegaram junto com uma ambulância do SAMU de Teresina, mas os paramédicos constataram que Leandro já estava sem vida. A PM acionou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o IML para realizar a perícia no local. Segundo informou o subtenente Marcos, ainda não se sabe o que teria motivado o crime nem quem seriam os autores.



Foto: Polícia Rodoviária Federal

“Até o momento não temos informações se a vítima tinha algum envolvimento com a criminalidade que possa apontar para uma execução ou acerto de contas. Essas informações quem vai levantar é a Polícia Civil. Nós fizemos o isolamento da área e realizamos diligências na região, mas ninguém foi preso ainda. A polícia de Timon também está dando apoio”.

Por conta do trabalho da polícia, o trânsito nos dois sentidos da Ponte Nova na BR-316 precisou ser interrompido e a A PRF orientou os motoristas que precisaram fazer a travessia entre o Piauí e Maranhão a buscarem rotas alternativas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no