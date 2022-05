Homem é assassinado na Praça João Luís Ferreira, no centro de Teresina

A Polícia Militar do Piauí confirmou o assassinato de um homem de aproximadamente 35 anos, na madrugada deste domingo, na praça João Luís Ferreira, região central da capital. A vítima, identificado apenas como Eudes, teria sido assassinada por dois disparos, a autoria e as motivações estão sendo investigadas.



De acordo com dados preliminares, Eudes seria conhecido por realizar furtos na região central da cidade. Com requintes de execução, o homem teria sido executado por três criminosos de acordo com o Major Marcelo Barros, comandante do 1º Batalhão. “De acordo com um levantamento da Polícia Militar, houve por volta de duas horas da manhã, de dois a três indivíduos efetuaram disparos contra uma pessoa que estava na praça e ele veio a óbito no local. Um disparo na perna e outro na cabeça”, afirmou o militar.

FOTO: Reprodução

