Homem é condenado a 15 anos de prisão por morte de mulher grávida no Piauí

O réu Rocildo Pereira de Araújo foi condenado a 15 anos de prisão pelo crime de feminicídio cometido contra garota de programa Natália Maria Soares da Costa que estava grávida à época do crime. O homem já tinha sido condenado, mas a 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) deu parcial provimento a recurso de apelação e aumentou a pena.

Rocildo Pereira matou Natália com vários golpes de faca no dia 24 de janeiro de 2018, na Rua André Torres, no Bairro Cruzeta, no município de Guadalupe, no Sul do Piauí. A vítima era garota de programa e estava grávida de seis meses.

No processo, consta que na noite do crime a vítima foi até a casa do réu. Os dois iniciaram uma discussão e Rocildo desferiu os golpes de faca. A mulher era usuária de drogas e já tinha 10 passagens pela polícia por diversos crimes. O acusado fui da cidade e foi preso dias depois no Maranhão.

O Tribuna de Justiça disse que os desembargadores consideraram que o crime foi praticado com menosprezo ou discriminação à condição de mulher, especialmente pelo fato de a vítima se tratar de garota de programa, profissão historicamente discriminada pela sociedade.

