Homem é condenado a 22 anos de prisão por assassinar ex-companheira em bar

O Tribunal Popular do Júri reconheceu que José Holanda de Moura assassinou com três disparos na cabeça sua ex-companheira identificada Maria da Paz de Oliveira da Silva, em 25 de julho de 2020, nas dependências de um bar na localidade Tabuleiro, zona rural do município de Santa Cruz do Piauí.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o acusado participou ativamente no assassinato da vítima. Ele efetuou três disparos de arma de fogo na cabeça de Maria motivado pela insatisfação com a separação do casal. O réu foi preso dias após o crime, escondido em casa de parentes na localidade Dom Expedito Lopes.

José Holanda de Moura foi julgado nessa segunda-feira (14) Fórum da Comarca de Picos pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e feminicídio. A juíza Nilcimar Rodrigues de Araújo Carvalho estabeleceu pena de 22 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão em regime fechado.

“Este crime à época dos fatos causou grande repercussão na sociedade de Picos, em virtude de ter sido contra uma defesa mulher, onde a população clamava por justiça em virtude da violência e da covardia de mais um crime de feminicídio no Estado do Piauí”, explicou o promotor de Justiça João Malato Neto.

