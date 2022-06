Homem é contido pela população após tentar roubar o estádio Albertão

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (20), suspeito de tentar roubar placas de madeiras - mais conhecidas como madeirites - de dentro do estádio Albertão, no bairro Redenção, na zona Sul de Teresina. Ele foi, primeiramente, apreendido pelos funcionários do prédio, que acionaram a polícia.





Estádio Albertão (Foto ilustrativa: Assis Fernandes/ODIA)

Policiais do 1º BPM foram até o local e conduziram o homem até a Central de Flagrantes. “Disseram que ele estava querendo roubar uns madeirites. Ele é conhecido lá. Quando chegamos ao local, ele já estava preso pela população”, explicou o Sargento Rodrigues.

Segundo a polícia, o homem, que não teve a identidade revelada, prestou o primeiro depoimento ainda na tarde de ontem e, agora, fica a disposição da justiça.

Com informações de Chico Filho