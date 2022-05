Homem é encontrado morto próximo às hortas no Grande Dirceu, zona Sudeste de Teresina

O corpo de um homem morto e ainda sem identificação foi encontrado neste domingo (08), em um terreno próximo às hortas, na região do Grande Dirceu, zona Sudeste de Teresina. O corpo estava com roupas. Foi encontrado até dinheiro junto ao homem, cerca de 15 reais.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O corpo aparentava não ter marcas de violência. Segundo as investigações preliminares, há suspeita de morte natural. Porém, essa possibilidade ainda deve ser comprovada através de perícias dos órgãos de investigação.

Uma equipe do 8° Batalhão da Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência e isolou a área até a chegada de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Instituto Médico Legal (IML) já removeu o corpo.

