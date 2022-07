Homem é executado com sete tiros no bairro Anita Ferraz

Um homem identificado como Isac Nunes da Silva, 28 anos, foi morto com sete disparos de arma de fogo no bairro Anita Ferraz, zona Leste de Teresina. Ele foi atingido nas proximidades da praça do bairro, ainda conseguiu correr e acabou falecendo em uma rua.

Segundo relato de populares, Isac estaria no bairro para executar um desafeto, mas acabou sendo descoberto, perseguido e morto por dois homens que estariam em uma moto. Os primeiros levantamento dos investigadores apontam que a vítima tinha passagem pela polícia.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O delegado Genival Vilela, do DHPP, disse que a polícia ainda investiga a dinâmica do crime e as motivações. Os policiais encontraram dificuldades na apuração do crime devido a recusa de populares em fornecer informações sobre a execução.

“A vítima foi atingida aqui nas imediações. A perícia constatou que a vítima recebeu sete disparos de arma de fogo. Foi coletado um estojo de arma de fogo e o trabalho pericial ainda está sendo feito. Estamos levantando algumas informações sobre a vida pregressa da vítima”, afirmou.

Foto: Jailson Soares / O Dia



Foto: Jailson Soares / O Dia



