Homem é executado com três tiros no Residencial Francisca Trindade

Um homem de 33 anos, identificado como Antônio Vieira de Alencar, foi executado na manhã desta segunda (28) no residencial Francisca Trindade, zona norte da capital. De acordo com informações do 13° Batalhão de Polícia Militar, Antônio trafegava de bicicleta pela Avenida Francisco Nogueira da Conquista, quando por volta das 05h foi atingido por três disparos.



Informações preliminares fornecidas pela Polícia Militar dão conta de que Antônio Vieira era usuário de drogas. O homem trabalhava como pedreiro fazendo bicos na região. Os três disparos atingiram as costas e o ombro do homem que faleceu ainda no local. O departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.

FOTO: Arquivo O Dia

