Homem é executado e duas pessoas ficam feridas na Zona Leste de Teresina

Um homem identificado como Francisco Rafael Matos foi executado a tiros na madrugada deste sábado (04), no bairro Vila Madre Teresina, na Zona Leste de Teresina. Outras duas pessoas que estavam com ele - ainda não identificadas - também ficaram feridas e foram levadas ao hospital.



De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas. Francisco Rafael foi alveado e morreu no local antes da chegada do Serviço Móvel de Urgência (Samu). Uma das vítimas teria sido atingida na região da perna e a outra na mão. Elas foram levadas para atendimento médico na UPA do bairro Satélite. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Em seguida, a Polícia Militar isolou a area até a chegada da Perícia Criminal. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. Os suspeitos do crime não foram localizados.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no