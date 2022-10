Homem é morto a golpes de faca no Aroeiras; companheira é suspeita do crime

Um homem de 42 anos foi morto com golpes de faca, no quintal de uma residência, no bairro de Aroeiras, Zona Norte de Teresina. João Adenilson Silva Sousa foi encontrado caído na manhã deste sábado (22), segundo informações da Polícia Militar. A esposa da vítima é suspeita do crime e fugiu após a morte do marido.



O 9º Batalhão da Polícia Militar informou à imprensa que a mulher tinha uma medida protetiva contra o homem, mas os dois moravam juntos. Depois de uma discussão, relata por vizinhos na madrugada deste sábado, ela teria cometido o crime. A PM disse ainda que não há detalhes sobre a motivação do crime.

Foto: Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local o homem já estava sem vida.

A PM isolou a área até a chegada da Perícia Criminal. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso.





















É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no