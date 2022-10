Homem é morto a tiros dentro de oficina mecânica no bairro Itaperu

Gledson de Mesquita Santos, de 33 anos, foi morto a tiros dentro uma oficina mecânica localizada no bairro Itaperu, zona Norte de Teresina. O crime aconteceu por volta de 18h desta terça-feira (25).

Segundo informações do Sargento José, do 9º Batalhão da Polícia Militar, uma viatura passava pelo local quando os policiais avistaram um tumulto em frente ao estabelecimento.

"A viatura ia passando, vimos o tumulto e os populares informaram que havia ocorrido um tiroteio. [Ao entrar na oficina], vimos esse cidadão dentro do banheiro", informou.

De acordo com populares, a vítima foi atingida por um disparo na calçada do estabelecimento. Gledson ainda correu para dentro do banheiro, mas foi perseguido pelos atiradores.

O SAMU chegou a ser acionado, mas constatou o óbito no local. Equipes do 9º BPM isolaram o local até a chegada da Perícia Criminal e do IML. O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

