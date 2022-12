Homem é morto após tiroteio em Piripiri, no norte do Estado

Um homem não identificado foi assassinado na noite do último sábado, no bairro São Pedro, em Piripiri. O crime ocorreu por volta de 22h em uma via próxima a BR-343. Um outro homem que também estava no local ficou gravemente ferido.



De acordo com a Polícia Militar, a vítima transitava pela rua em uma moto, juntamente com outro indivíduo, quando foram surpreendidos pelos disparos. Após os tiros ambos caíram da motocicleta, o Samu foi acionado para prestar atendimento ao sobrevivente que foi removido para o hospital. A Polícia Civil investigará o caso.

FOTO: Reprodução Redes Sociais

