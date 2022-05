Homem é morto com dois tiros na cabeça em banheiro na Praia de Atalaia, Luís Correia

Um homem identificado como Adelino Basílio de Sousa, foi assassinado com vários disparos na tarde deste domingo (24), dentro do banheiro de um bar na Praia de Atalaia, no município de Luís Correia, litoral do estado.

As informações foram confirmadas ao Portal O DIA por militares do 24º Batalhão da PM em Luís Correia. Adelino estava em um bar na praia junto com sua esposa, ao se dirigir a um banheiro o homem teria sido surpreendido por dois suspeitos que efetuaram pelo menos três disparos, dois na cabeça e um nas costas, da vítima. Os criminosos teriam fugido em sequência em uma moto vermelha.

A Perícia Criminal foi acionada e investiga a dinâmica do homicídio. A Polícia Militar realiza diligências na região para encontrar os autores do crime.

