Homem é morto com tiro na cabeça durante a madrugada na Vila Irmã Dulce

Um homem identificado apenas como “Paulão do Torquato Neto” foi morto a tiros no início da madrugada na Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina. De acordo com informações repassadas pelo Major Oziel Souza, do 17º Batalhão da PM, ele foi morto na Avenida Goitacaz, em frente o Forrozão Presa de Ouro, por volta da 12h45.

(Foto: Divulgação / PM)

“A viatura ia com destino a Nazária para atender uma outra ocorrência. Quando se depararam com o corpo de um homem no chão, proveniente de arma de fogo, inclusive com tiro na cabeça”, detalhou o Major. Um levantamento preliminar identificou ainda no local, pelo menos oito cápsulas de pistola, o que pode indicar uma execução. Porém, só após a perícia é que devem ser identificados quantos disparos atingiram a vítima.

Paulão morreu no próprio local, ao lado de uma motocicleta, que seria dele. A Polícia não informou se ele possuía algum envolvimento anterior com crimes. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e deve acompanhar o caso.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no