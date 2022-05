Homem é morto e outro baleado na porta de casa em Buriti dos Lopes

Um homem identificado como Marlo José da Silva foi executado a tiros neste sábado (23/04) no bairro Macambira, no município de Buriti dos Lopes, no Norte do Piauí. Um segundo homem também foi alvejado pelos criminosos, mas foi socorrido com vida e enviado para uma unidade de saúde.

Segundo o sargento Aldenor Gomes, a guarnição foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que deu conta de duas pessoas baleadas no endereço e que precisava de escolta para atender as vítimas.

Foto: Divulgação / PMPI

“Fomos até o local acompanhando a equipe do SAMU e constatamos a morte de uma das vítimas, que morava na casa. A outra vítima conhecido como Elltinho foi levado ainda com vida ao hospital”, disse o sargento.

A polícia levantou que as duas vítimas estavam na porta da casa quando dois elementos se aproximaram em um carro modelo gol, de cor preta, e começaram a realizar os disparos com pistolas 9mm, fato constatado pelo material colhido no local. Marlo tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região. A investigação aponta que a morte tem relação com seu envolvimento no mundo do crime.

Marlo José da Silva



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no