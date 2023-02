Homem é preso ao tentar sacar R$ 9 mil com documento falso em agência de Campo Maior

Um homem foi preso no início da tarde desta quinta-feira (16) no interior da agência da Caixa Econômica de Campo Maior, no Norte do Piauí, no momento que tentava aplicar um golpe. Ele teria apresentado uma identidade falsa para sacar o valor de R$ 9 mil, mas o atendente desconfiou e acionou a polícia.

“A Polícia Militar de Campo Maior foi informada por meio do sistema de monitoramento da Caixa Econômica Federal que um indivíduo estava tentando aplicar um golpe na Caixa utilizando um documento supostamente falso, se passando por uma pessoa e querendo sacar o valor de R$ 9 mil”, disse o tenente-coronel Etevaldo Silva, comandante da 15ª Batalhão da Polícia Militar de Campo Maior.

Foto: Divulgação / PMPI

Ele explicou que uma equipe da Força Tática do 15º BPM foi direcionada para a ocorrência e conseguiu localizar o suspeito. O homem apresentou uma identidade dando conta que ele seria natural de outro estado, mas acabou revelando que mora em Teresina. A polícia busca agora se ele estaria acompanhado de outros comparsas.

“No primeiro momento ele apresentou um documento indicando que seria do estado de Goiás, mas depois confessou que é natural de Teresina. Ele foi conduzido para a delegacia para que seja averiguada a situação. A gente desconfia que ele estaria acompanhado de outras pessoas porque no momento que estava sendo conduzido ele recebeu um telefonema como se outras pessoas estivessem na cidade”, disse o comandante.

