Homem é preso após ferir companheira na cabeça no Sul do Piauí

Um homem de iniciais J.P.S foi preso nesta segunda-feira (1º) na zona rural do município de Riacho Frio, no Sul do Piauí, suspeito de agredir a própria companheira com um golpe na cabeça. Na residência do homem, os policiais encontrada três armas de fogo, munição e material para fabricação de munição.

Segundo o 7º Batalhão da Polícia Militar, por volta das 00h50 de hoje a mulher acionou uma guarnição dando conta que tinha sido agredida pelo companheiro. Os policiais confirmaram um ferimento da cabeça da vítima e que ela foi encaminhada para uma Unidade de Saúde do município.

Foto: Divulgação / PMPI

A PM iniciou as diligências para tentar localizar o suspeito. Na manhã desta segunda, a vítima voltou a fazer contato com a polícia e indicou o local onde o suspeito estaria. “A vítima informou à guarnição que o acusado estaria em uma borracharia no centro da cidade, onde os policiais se deslocaram até o endereço apontado, localizaram o suspeito de deram voz de prisão”, informou o 7º BPM.

A mulher pediu que os policiais a acompanhasse até a residência e informou que o suspeito possuía armas. No local, foram encontradas três espingardas bate bucha, quatro frascos de pólvora, um frasco de espoleta e três frascos com chumbo.

Com informações da SSP

