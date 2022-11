Homem é preso após manter esposa e filho de reféns por 9 horas em Várzea Grande, no Piauí

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Piauí na tarde deste domingo (06) após manter a esposa e o filho reféns por cerca de 9 horas no município de Várzea Grande, no Piauí. O cárcere privado teve início por volta 12h de sábado (05), quando a família das vítimas percebeu a movimentação estranha da residência e acionou o Samu.

“A família, preocupada com o alarde, chamou o Samu. Lá, constataram que tinha um indivíduo mentalmente perturbado, que poderia estar armado e mantendo a família refém. Diante disso, o Samu não pode atender e acionou a PM”, explica o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí (PM-PI), coronel Scheiwann Lopes.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Segundo o comandante, ao chegar a polícia fez o isolamento do local e o afastamento das pessoas. “Nós pedimos reforços às cidades vizinhas. Após o isolamento, nós mantivemos contato com o indivíduo no sentido de preservar a vida das vítimas e acalmar a situação. Ele foi isolado até a chegada das tropas especializadas”, destaca.



Ainda de acordo com o coronel Scheiwann Lopes, equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) realizaram as negociações. “Ele estava com as ideias desconexas devido ao seu grau de perturbação. Mas, fomos ganhando no cansaço e trabalhando essa parte de ganhar tempo.



Por volta das 23h do sábado, o indivíduo foi detido e as vítimas foram liberadas. O coronel destaca que o suspeito foi medicado e levado por uma ambulância, devido ao seu possível quadro de esquizofrenia. “Pelo relatos das pessoas que têm contato com ele, há muito tempo ele não tomava a sua medicação e talvez por conta disso tenha tido um surto que resultou nesse momento crítico. Porém, todas as providências cabíveis foram tomadas”, acrescenta o comandante.



