Homem é preso após oferecer a PRF's suborno de R$ 5,00 no Piauí

Uma suposta tentativa de suborno nessa segunda-feira (01/08) no município de Piripiri, no Norte do estado, terminou com um homem de 41 anos preso. O suspeito dirigia um veículo de cargas no momento que foi parado em uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Ao proceder a verificação, foi constatada a presença de uma cédula de R$ 5,00 entre os documentos”, explicou a PRF. Os agentes descobriram no interior do veículo comprimidos de rebites, que o condutor estava com o exame toxicológico vencido e com o equipamento tacógrafo deficiente/inoperante.

Foto: Divulgação / PRF

“Nesse momento, constatou-se que o valor em reais que fora deixado pelo motorista teria como objetivo passar pela fiscalização da unidade operacional PRF sem ser fiscalizado”, disse a PRF.

O homem recebeu voz de prisão e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Piripiri para os procedimentos que o caso exige.

