Homem é preso com R$ 2 mil em dinheiro falso em Parnaíba

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso nessa terça-feira (05/07) na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí, durante a Operação Free Money, deflagrada pela Polícia Federal para combater o crime de moeda falsa.

De acordo com a Polícia Federal, a operação tinha como objetivo dar cumprimento à mandado judicial de busca e apreensão com intuito de colher elementos de provas relacionados ao crime de moeda falsa.

Foto: Divulgação / PRF

Durante as diligências, os policiais encontraram com o homem cerca de R$ 2 mil com cédulas com indícios de falsificação. “O nome da Operação FREE MONEY deriva do fato de as cédulas falsas serem enviadas via correios para que sejam introduzidas no mercado para livre circulação”, disse a PRF.

O indivíduo foi indiciado pelo crime de moeda falsa e, caso condenado, poderá cumprir reclusão de até 12 anos e pagar multa.

Dinheiro falso em Picos

Na última quina-feira (30/07) a Polícia Federal apreendeu R$ 1.000 mil em cédulas falsas na zona Norte de Teresina. As cédulas foram enviadas por via postal do estado de São Paulo e estavam na posse de um homem sem antecedentes criminais.

