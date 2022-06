Homem é preso com carro blindado e cocaína no Parque de Exposições Dirceu Arcoverde

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), cumpriu um mandado de prisão na noite de ontem (22) no Parque de Exposições Dirceu Arcoverde e conduziu para a delegacia um homem identificado como Alandilson Cardoso Passos. Ele já havia sido preso em 2019 acusado de ter incendiado ônibus coletivos em Teresina, foi solto pela justiça e agora voltou a ser preso por tráfico de drogas

Com ele, a polícia apreendeu cocaína e um carro blindado. O delegado Tales Gomes, coordenador do Greco, deu mais detalhes sobre a ação. “O Alandilson estava em um bar no interior do Parque de Exposições e fazia uso de uma Range Rover blindada onde foi encontrada cocaína. Por conta da apreensão da droga, ele foi autuado e encaminhado ao sistema prisional”, explicou.



Alandilson havia sido preso em 2019 acusado de participar do incêndio a ônibus coletivos em Teresina - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Alandilson havia sido preso em abril de 2019 em outra operação do Greco que apurava ataques a ônibus coletivos em Teresina. Na ocasião, além dele, a polícia também apreendeu um adolescente e cumpriu nome mandados judiciais, sendo cinco dentro do sistema prisional, de onde os ataques teriam sido ordenados, e quatro de suspeitos que estavam em liberdade.

Alandilson foi soltou meses depois e, segundo a polícia, continuou cometendo crimes na capital como associação ao tráfico e assaltos. Após sua prisão na noite de ontem no Parque de Exposições, ele foi encaminhado para o Greco, onde foi ouvido, e de lá, foi levado para o sistema prisional.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no