Homem é preso com simulacro de arma durante blitz na zona Leste de Teresina

Um homem de iniciais H.C.C.B foi preso na noite desse sábado (29) durante uma blitz da Secretaria de Segurança Pública no bairro Vale do Gavião, na zona Leste de Teresina. O suspeito foi flagrado com um simulacro de arma de fogo na cintura e ainda conduzindo uma motocicleta com elementos identificadores adulterados.

"Após localizar a arma, fizemos a vistoria na motocicleta e identificamos que a mesma estava com o motor e chassi adulterado. O preso foi levado para a Central de Flagrantes e pode responder por adulteração", comentou o diretor de Operações de Trânsito da SSP, Fernando Aragão.

Durante o trabalho ostensivo, um menor foi apreendido pelos policiais ao trafegar em uma moto roubada. De acordo com Fernando Aragão, a blitz do Vale do Gavião terminou com a recuperação de três veículos roubados.

Homem preso (Foto: Divulgação / SSP)

Menor apreendido (Foto: Divulgação / SSP)

Já na blitz realizada na última sexta-feira (28), na zona Norte da capital, um homem de iniciais J.C.M., foi preso em posse de uma arma de fogo.

