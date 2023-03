Homem é preso em blitz da PM em Teresina por dever mais R$ 82 mil em pensão alimentícia

Durante barreira montada na região do bairro Tabuleta, na zona Sul de Teresina, a Polícia Militar prende um homem procurado pela justiça por dever mais de R$ 82 mil em pensão alimentícia. O valor exato da dívida é R$82.338,84. A informação foi confirmada nesta manhã (19) pela Secretaria de Segurança Pública. A prisão ocorreu ontem (18). O homem não teve o nome informado, mas suas iniciais são R.S.R.



De acordo com a polícia, ao consultarem o nome do indivíduo no sistema do Ministério da Justiça, os agentes encontraram um mandado de prisão em aberto contra ele. O mandado foi expedido no último dia 07 de fevereiro pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Imediatamente, R.S.R foi autuado e encaminhado para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.



Foto ilustrativa: O Dia

Além da prisão de R.S.R, a blitz montada pela PM desta vez no Dirceu resultou na apreensão de adolescentes em conflito com a lei. Eles tentaram empreender fuga em uma motocicleta ao avistarem a barreira policial, mas acabaram sendo pegos. Durante depoimento, um dos jovens, de 16 anos, condessou que já havia sido apreendido anteriormente por roubo de veículo.

Quem dá mais detalhes é o gerente de Operações de Trânsito da SSP, Fernando Aragão: “A dupla estava transitando na moto quando percebeu a blitz. Tentaram fugir, mas as equipes da ROCAM, após perseguição, conseguiu fazer a abordagem e realizar a apreensão. Se trata de indivíduos que, mesmo com a pouca idade, já tinha antecedentes. Foram autuados e levados para a Central”, finaliza.

