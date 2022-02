Homem é preso em Campo Maior após comprar carro roubado pelas redes sociais

Um homem de 32 anos e que não teve a identidade revelada foi preso na noite da última sexta-feira (18) no município de Campo Maior, no Norte do Piauí, depois que foi flagrando dirigindo um carro roubado na cidade de Fortaleza/CE e que trafegava com a placa clonada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma abordagem de rotina na BR 343, um carro modelo Gol MC4 foi parado pelos agentes. Diante da verificação dos elementos de identificação do veículo, foi constatado a irregularidade. O condutor apresentou ainda um CRV(Certificado de Registro de Veículos) furtado de um lote furtado no estado do Ceará.

Foto: Divulgação / PRF

“Após verificação da documentação apresentada pelo condutor e uma vistoria minuciosa, foi possível a identificação do veículo original, um VW/GOL 1.0L MC4 com registro de roubo na data de 18/05/2020 na cidade de Fortaleza/CE e que, no momento da abordagem, transitava com a placa clonada de outro automóvel”, afirmou a PRF.

O homem alegou que comprou o carro há dois meses de uma pessoa que ele disse ter feito contato através das redes sociais. O suspeito foi levado para a Delegacia de Campo Maior e foi autuado por receptação e uso de documento falso.

