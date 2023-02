Homem é preso por arrombar casa no Centro de Teresina e tentar roubar eletrônicos

Um homem identificado pelas iniciais J.D.S, 34 anos, foi preso após arrombar e destruir uma residência no Centro de Teresina. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) na manhã desta segunda-feira (20). O acusado pulou muros de várias casas na Rua Firmino Pires até ser contido e encaminhado para a Central de Flagrantes.





Foto: Divulgação/Polícia

De acordo com a polícia, J.D.S adentrou a casa da vítima após retirar as telhas do teto, quebrar o forro e cair dentro de uma oficina de eletrônicos que fica na residência. Por meio de nota, a PM informou que o acusado ainda tentou furtar uma câmera profissional, uma furadeira e ferramentas como martelo e chaves de fenda.

No entanto, antes de conseguir fugir com o material roubado, J.D.S foi contido por populares, que perceberam a movimentação e acionaram a polícia. Policiais do 1º BPM estiveram no local e autuaram o acusado em flagrante. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Com informações da SSP-PI