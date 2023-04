Homem é preso por furtar cabos de internet na zona Leste de Teresina

Um homem identificado como Roberto Gomes da Silva foi preso na manhã desta sexta-feira (14) por furtar uma grande quantidade de cabos de fibra óptica, no Planalto Uruguai, zona Leste de Teresina. A prisão ocorreu no Conjunto Frei Damião, zona Sudeste da capital, após cumprimento de mandados.

Segundo o delegado Tales Gomes, Roberto estava com um carro carregado de cabos de fibra óptica furtados. Contra ele também havia um mandado de prisão preventiva por roubo de veículo, crime praticado no Conjunto Árvores Verdes.



Delegado Tales Gomes, da Gerência de Polícia Especializada (Foto: Reprodução/ODIA TV)

“O furto praticado pelo Roberto foi em via pública, no qual os cabos de internet das empresas privadas e concessionárias de serviço público eram subtraídos dos postes, causando um transtorno de comunicação no bairro onde ocorre a subtração. As investigações ainda vão avançar, no sentido de identificar outras pessoas e realizar as prisões”, destaca Tales Gomes.



Veículo apreendido com grande quantidade de cabos de fibra óptica (Foto: Reprodução/PC-PI)

Durante os cumprimentos dos mandados, a polícia também realizou outra prisão, desta vez de um homem com drogas, balanças de precisão e até rádios comunicadores. O homem, identificado como Ricardo, conhecido como Lacoste, era vizinho de Roberto. “Durante os trabalhos de levantamento acerca do Roberto, que também foi alvo de busca, onde apreendemos maconha, balança de precisão e rádios comunicadores”, contou o delegado.



(Foto: Reprodução/PC-PI)



Os investigados foram apresentados à Central de Flagrantes para lavratura dos procedimentos pertinentes, além do cumprimento de mandado de prisão pelo crime de roubo em desfavor de um dos presos. A ação foi desenvolvida pelas Gerências de Polícia Especializada e Metropolitana e pelo Departamento de Repressão às Ações de Crime Organizado.



O furto de cabos, não apenas de internet, mas de energia, tem prejudicado a rotina serviços essenciais, além de afetar a vida de centenas de pessoas que residem na região. Somente em 2021, o Piauí registrou 1.333 ocorrências de furtos de cabos de energia.



Com informações de Tony Silva (ODIA TV)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no