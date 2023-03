Homem é preso por furtar ovos de Páscoa e doar para crianças em Elesbão Veloso

Um homem identificado pelas iniciais G.C.S.A foi preso na última terça-feira (28) na cidade de Elesbão Veloso por ter furtado ovos de Páscoa de uma padaria da cidade e ter doado os produtos para crianças. A informação foi compartilhada nesta manhã pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí. A prisão foi efetuada pela 2ª Companhia do 23º BPM.



Conforme a nota encaminhada pela SSP, o furto dos chocolates aconteceu na madrugada da terça. A Polícia Militar, em rondas pela cidade, avistou duas crianças comendo os ovos de Páscoa, se aproximou e perguntou quem tinha dado os produtos a elas. As crianças, então, informaram que teria sido um indivíduo de iniciais G.C.S.A. “Os policiais perceberam que se tratava de um indivíduo que já é bastante conhecido na região por furto e roubo”, diz a nota da PM.



Foto: Divulgação/SSP-PI

A guarnição, então, se dirigiu até a casa do indivíduo, onde encontrou embrulhos de ovos de Páscoa com resquícios de chocolates. De acordo com a SSP, ao ser questionado sobre a origem dos chocolates, o homem não soube responder. Os policiais acionaram a dona da padaria, que confirmou que os produtos tinham sido furtados de seu estabelecimento.

G.C.S.A foi autuado em flagrante por roubo e furto e foi encaminhado para a delegacia.

Com informações da SSP-PI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no