Homem é preso por policiais do ciclopatrulhamento após roubo no centro de Teresina

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na tarde desta segunda-feira (26/12) nas imediações da Praça da Bandeira, no centro de Teresina, logo depois roubar o colar de uma mulher que se encontrava no centro comercial para compras. O suspeito já tinha mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime de roubo.

O sargento Bruno, do ciclopatrulhamento, explicou que a guarnição foi acionada pela vítima dando conta do roubo. A mulher relatou que foi abordada pelo homem com uma faca e teve de entregar a joia.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Estávamos na região da Praça da Bandeira quando uma senhora informou a gente que tinha sido roubada. Fizemos a busca e conseguimos capturar esse indivíduo. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por roubo datado de 2018. Ele abordou a senhora com uma faca e fez a abordagem roubando o colar”, disse.

“Ele é conhecido pela prática de roubo no centro. Ele se desfez do objeto do roubo e a gente encontrou com ele R$ 100,00, possivelmente da venda do colar”, completou o sargento. O suspeito foi levado para a Central de Flagrante de Teresina.

Sargento Bruno (Foto: Jailson Soares / O Dia)

