Homem é preso suspeito de tentar matar mulher a pedradas e atropelar a vítima em Teresina

Um homem identificado apenas pelas iniciais A. R. S. foi preso nesta quarta-feira (18) suspeito de tentativa de feminicídio após agredir a pedradas uma mulher e atropelar a vítima no bairro Gurupi, zona Sudeste de Teresina. A prisão do suspeito ocorreu no Povoado Soinho, mediante cumprimento de mandado de prisão temporaria.

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Segundo o delegado Tales Gomes, da Gerência de Polícia Especializada, da Polícia Civil do Piauí, o crime ocorreu no dia 18 de dezembro de 2022. O homem utilizou um tijolo para desferir diversos golpes na cabeça da vítima, que caiu e ficou desacordada no chão. Em seguida, o agressor passou com um automóvel por cima da mulher.



A vítima foi socorrida, e, apesar dos ataques, sobreviveu. As investigações estão sendo presididas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher/Sudeste e Núcleo de Feminicídio. A ação de cumprimento de mandado teve apoio operacional da Gerência de Polícia Especializada.



