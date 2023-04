Homem faz família de refém durante assalto no Centro de Teresina

Um homem identificado como Emanuel de Brito da Silva foi preso na tarde desta quarta-feira (26) em Teresina após fazer uma família refém durante um assalto no Centro. O fato aconteceu na Rua 24 de janeiro e o suspeito estava armado com revólver calibre 38. De acordo com o relatório da ocorrência divulgado pela Polícia Militar, Emanuel foi preso quando tentava escapar pelo telhado da casa.





Foto: Divulgação/PMPI

“A equipe do RONE tomou conhecimento de um roubo em andamento na região do Centro em que as vítimas estavam reféns na residência. A viatura imediatamente se deslocou para o local e, ao chegar, encontrou outra guarnição já no local. De pronto foi feito o cerco da região e, ao deslocar a viatura para a Rua Grabriel Ferreira, que fica atrás da residência, os policiais se depararam com o infrator descendo o telhado de uma residência”, diz o relatório.

Os policiais conseguiram prender Emanuel e apreenderam com ele seis calças, seis bermudas, sete camisas, três óculos, 15 perfumes, duas bolsas, uma aliança, três aparelhos celulares e R$ 263,50.

O suspeito foi autuado e conduzido para a Central de Flagrantes.

