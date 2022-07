Homem fica preso em caixa de ar condicionado ao tentar furtar Juizado Especial

Um homem identificado como Aurélio Rodrigues da Silva ficou preso na caixa do ar-condicionado após tentar furtar objetos no Juizado Especial, na Rua Antonino Freire, no Centro de Teresina. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (06) e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros precisaram ser acionados para libertar o homem.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

Segundo moradores, a invasão teria ocorrido na madrugada. O homem chegou a pedir ajuda para a população, mas os vizinhos não o libertaram e acionaram a polícia. Pelas imagens é possível ver que o homem fica com as pernas penduradas enquanto aguarda o resgate.

Enquanto a PM aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros, Aurélio chegou a relatar que estava sentindo muitas dores, devido à posição desconfortável que se encontrava.

