Homem foragido da Justiça do Ceará é preso em Piripiri

Um homem de 29 anos suspeito do crime de homicídio no município de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, foi preso nesta quinta-feira (17/11) na BR 343, em Piripiri, no Norte do Piauí. Ele tinha um mandado de prisão em aberto desde outubro do ano passado e era considerado foragido pela Justiça.

“O flagrante foi registrado quando o veículo, do qual o acusado era passageiro, foi abordado pelos policiais na BR 343, no município de Piripiri. Durante consulta aos sistemas, foi constatado que o homem possuía em seu desfavor um mandado de prisão preventivo expedido em 13/10/2021, em Jijoca de Jericoacoara/CE”, disse a PRF através de nota.

Foto: Divulgação

O homem foi detido e encaminhado à Policia Civil de Piripiri para a adoção das medidas cabíveis e cumprimento do mandado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informação PRF