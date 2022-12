Homem manteve mulher que conheceu na internet em cárcere privado no Piauí

Uma mulher de 48 anos que era mantida em cárcere privado há oito meses dentro de uma residência no município de Água Branca, no Norte do Piauí, conseguiu fugir nesta sexta-feira (30/12). A mulher que é natural da cidade de Campos Sales, no Ceará, era vítima de um homem de iniciais I.G.F que ela conheceu em um site de relacionamento.

De acordo com o delegado Bruno Luz, titular da Delegacia Regional de Água Branca, a mulher conseguiu fugir da residência depois que percebeu que o homem estava na parte da frente da residência. Ela pulou o muro, teve acesso a uma rua e se deparou com uma viatura da Polícia Militar.

Foto: Divulgação / Polícia Civil

A vítima relatou que veio ao Piauí depois que conheceu o homem pela internet. Desde os primeiros momentos do relacionamento ele teria tomado o celular dela e proibido dela se comunicar com familiares e ter contato com vizinhos. A vítima relatou que sofria abusos sexuais, físicos e psicológicos da residência. A mulher disse ainda que foi obrigada a abortar um bebê.

“A mulher era mantida em cárcere privado na casa do suspeito e hoje conseguiu fazer a denúncia. Ela é natural do Ceará e conheceu o suspeito em um site de relacionamento. Ela vai retornar para a cidade de Campos Sales, para a família dela”, disse o delegado Bruno Luz.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia Regional de União. O delegado revelou que ele nega as denúncias, mas será levado para audiência de custódia.

