Um homem identificado como Antônio Cardoso da Silva, de 38 anos, morreu no início da manhã desta terça-feira (25) na região do bairro Frei Damião, zona sudeste de Teresina. Informações repassadas pela Polícia Militar dão conta de que ele estava retornando de um “monte de oração”, um momento para orar feito por evangélicos em locais mais altos e distantes. Ao descer do morro, ele teria sido abordado por dois indivíduos numa motocicleta.

“A vítima foi atingida por três disparos, sendo dois no pescoço e um na cabeça. Ainda chegou a ser conduzido para a UPA do Renascença, porém não resistiu e veio a óbito. Eles estavam de moto e inclusive abandonaram o veículo no local”, informou o Tenente Mesquita do 8º Batalhão da PM.

A Polícia Militar não soube informar qual era a denominação evangélica que Antônio Cardoso frequentava. Diligências estão sendo feitas para capturar os suspeitos. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

