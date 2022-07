Homem morre atropelado ao atravessar avenida em Campo Maior

Um homem identificado como João da Costa Paz morreu vítima de uma atropelamento da avenida Santo Antônio, no município de Campo Maior, no Norte do Piauí. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (10/07) por volta das 4h nas proximidades de uma revendedora de gás.

De acordo com a Polícia Militar da cidade, o homem estava bebendo no canteiro central da avenida quando foi atravessar para um bar que fica localizado às margens da via. Um carro que seguia pelo local não conseguiu desviar e colidiu frontalmente com a vítima.

Foto: Reprodução / Diário de Campo Maior

Na colisão, o homem foi arremessado a uma longa distância e bateu com a cabeça. Ele teve morte ainda local. A polícia afirmou que foi acionada pelo próprio condutor do veículo que ficou local e prestou assistência.

A área foi isolada e o corpo removido para o necrotério do Hospital Regional de Campo Maior. O condutor do carro foi encaminhado para a Delegacia Regional de Campo Maior para os procedimentos legais.

