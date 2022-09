Homem procurado por violação sexual no Pará é preso no Piauí

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso nessa terça-feira (06/09) na BR 343, no município de Piripiri, no Norte do Piauí. Ele era foragido desde 2019 da Justiça do Estado do Pará suspeito do crime de violação sexual.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi identificado durante uma abordagem de rotina. Na averiguação, os agentes descobriram que se tratava de uma pessoa com mandado de prisão em aberto.

“A PRF abordou um veículo Fiat/Strada. No momento da verificação da documentação os policiais encontraram nos sistemas um mandado judicial determinando a prisão do motorista pelo crime de Violação Sexual, conforme cita a lei: 2848, art. 214. Esse mandado foi expedido em 18/10/2019 pela Vara Única de Santa Maria do Pará - Tribunal de Justiça do Estado do Pará”, explicou a PRF.

Foto: Divulgação / PRF

Prisão em Campo Maior

Um outro homem com mandado de prisão em aberto foi preso momentos antes na BR 343, no município de Campo Maior. Ele trafegava em um veículo um Fiat/Mobi quando foi abordado pelos agentes.

Ele era considerado foragido da Justiça desde o dia 30 de agosto, quando o Tribunal de Justiça do Piauí, pela 2ª Vara Piripiri, expediu um mandato de prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF