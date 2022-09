Homem que assaltou mulher, sofreu acidente e foi preso é condenado a 8 anos de prisão

Um criminoso de iniciais D.R.S. foi condenado a oito anos e dez meses de prisão pela juíza da 8º Vara Criminal de Teresina, Lisabete Maria Marchetti, pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores no Bairro Dirceu, na zona Sudeste de Teresina.

O réu foi preso no cia 11 de dezembro de 2021 depois que assaltou, na companhia de uma menor de idade, uma mulher que retornava do trabalho. A dupla chegou em uma moto e portando uma arma de fogo levou a bolsa e o celular na vítima na avenida principal do Dirceu.

Foto: Jailson Soares / O DIA



Na tentativa de fuga, os dois assaltantes se envolveram em um acidente de trânsito e acabaram detidos. De acordo com os autos do processo, ‘a polícia militar encontrou junto com os rapazes a arma de fogo (um calibre 38 de fabricação caseira), e a bolsa com o celular da vítima’.

A Justiça considerou o homem de alta periculosidade e determinou que a pena seja cumprida em regime fechado na Penitenciária Irmão Guido, em Teresina.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do TJPI