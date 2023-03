Homem que matou guarda municipal a facadas é condenado a 43 anos em Parnaíba

Francisco Mário Veras Ferreira, réu por matar a facadas o guarda civil municipal Marcos Vinícius Cronemberger, em Parnaíba, no litoral do Piauí, foi condenado a 43 anos de prisão em julgamento realizado nessa quarta-feira (29), depois de dois anos. Além do crime de homicídio consumado, ele foi condenado ainda por homicídio tentando contra agente de segurança pública.

De acordo coma denúncia apresentada pelo Ministério Público, os crimes aconteceram em setembro de 2020, nas proximidades da Praça da Graça, no centro de Parnaíba. Os guardas estavam no exercício da função quando tentaram abordar Francisco Mário, que estava com a motocicleta irregular.

O Promotor de Justiça Rômulo Paulo Cordão, que responde pela 5ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, defendeu que o réu estacionou a moto na vaga destinada a mototaxistas. Os guardas municipais Marcos Vinícius Cronemberger e David Lucas Sampaio realizaram a abordagem e pediram os documentos necessários, mas Francisco se negou a apresentar os mesmos.

Condenado pelo crime (Foto: Divulgação / PC)

Com a moto sem placa, o guarda civil David Lucas tentou fotografar o chassi da motocicleta, mas o réu chutou o celular do agente de segurança e tentou fugir do local, mas foi impedido pelo guarda civil. Nesse momento, Francisco tirou uma faca do colete e atingiu a vítima com um golpe. Marcos Vinícius não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu antes da chegada ao hospital. David Lucas foi socorrido e sobreviveu.

Marcos Vinícius, na tentativa de defender o colega, aproximou-se e foi golpeado quatro vezes. David tentou conter novamente o agressor e foi golpeado por mais três vezes, apontou a denúncia. O homem foi preso no dia seguinte ao crime na praia de Barra Grande.

Vítima do crime (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Com informações do MPPI

