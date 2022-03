Homem que matou mulher por Auxílio Emergencial é condenado a 19 anos de prisão no Piauí

Acusado de assassinar a própria esposa por conta do Auxílio Emergência, Leonardo Pereira dos Reis sentou no banco dos réus nesta quarta-feira (09) dois anos após o crime cometido no município de Caracol, na região de São Raimundo Nonato, no Sul do Piauí. Ao final da sessão de julgamento, ele foi condenado a 19 anos e 03 meses de prisão.

A polícia apurou à época do crime que Marlene Silva Santos sacou o Auxílio Emergencial, pago pelo governo federal as famílias carentes por conta da pandemia da Covid-19, e comprou comida para a residência. O marido cometeu o crime porque queria utilizar o recurso para consumir bebida alcoólica.

Foto: Divulgação / TJPI

O Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo fútil e ainda a qualificadora de crime de homicídio pela condição de mulher, por envolver violência doméstica e familiar. Marlene Silva deixou três filhos com idades de 07, 10 e 12 anos.

O presidente da sessão de julgamento, juiz Robledo Moraes Peres de Almeida, após a leitura da sentença, manteve a prisão do acusado no Presídio de São Raimundo Nonato.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do Tribunal de Justiça