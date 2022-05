Homem que tentou matar ex-mulher com garfo e faca no Piauí é condenado

Um homem identificado como Roberlândio da Cruz, que tentou matar sua ex-companheira com um garfo e uma faca no município de Paes Landim, no Sul do Piauí, foi condenado a quatro anos e quatros meses de reclusão em regime semiaberto durante sessão do Tribunal do Júri realizada nessa terça-feira (03/05).

Roberlândio da Cruz foi acusado pelo Ministério Público pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio. Segundo o relato do promotor Malato Neto, o réu participou ativamente da tentativa de assassinato da ex-companheira Lusiene Mendes Arrais no dia 13 de agosto do ano passado. A mulher foi atacada pelo acusado que utilizou um garfo e uma faca para desferir os golpes.

“Consta dos autos que Roberlândio da Cruz deslocou-se até a residência da vítima, da qual estava separado há dois meses, insistindo em reatar o relacionamento amoroso. Ao ser repelido, ficou totalmente encolerizado e, em seguida, empurrou-a com violência, fazendo com que caísse ao chão, passando então a desferir-lhe vários golpes com uma faca de cozinha e um garfo’, relatou o promotor.

Durante o ataque, o cabo da faca quebrou e a vítima conseguiu fugir do agressor. Populares que passavam pelo local prestaram socorro a vítima, o que impediu a consumação do crime.

