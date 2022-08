Homens são presos ao tentar roubar botijão de gás na frente de delegacia da PF

Uma tentativa de roubo de um botijão de gás de um caminhão estacionado nas proximidades da Delegacia da Polícia Federal em Parnaíba, no litoral do Piauí, terminou com dois homens presos nesta quarta-feira (31/08).

De acordo com a Polícia Federal, o caminhão foi apreendido na última sexta-feira (26/08) e levado para a sede da PF no município, contudo, não coube no pátio da delegacia e foi estacionado na rua em frente

Foto: Reprodução / Click Parnaíba

“Em razão do seu tamanho e da grande quantidade de veículos apreendidos já estacionados no pátio interno da Polícia Federal em Parnaíba, o caminhão encontra-se em logradouro público ao lado da Delegacia, enquanto passa por análise dos Peritos Criminais Federais. Assim que concluída a perícia, o veículo ficará à disposição da Justiça Federal para destinação nos termos da lei”, disse a PF.

