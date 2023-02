Homens são presos suspeitos de lavar dinheiro para facção em Parnaíba

Uma dupla foi presa na BR 343, em Parnaíba, no litoral do Estado, com R$ 84 mil sem a comprovação de origem lícita. A suspeita é que o valor seja oriundo das atividades criminosas da facção Comando Vermelho, já que os dois homens são suspeitos de envolvimento com a organização.

A prisão aconteceu na última segunda-feira (13) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os dois homens trafegavam pela BR 343 em um carro modelo Toyota Hilux quando receberam ordem de parada. No interior do veículo foram encontrados R$ 15.750,00 em espécie e mais R$ 68.800,00 em cheques.

Foto: Divulgação / PRF

“Durante fiscalização na noite de segunda (13), por volta de 23h15, a equipe deu ordem de parada ao condutor de um veículo Toyota Hilux, um homem de 36 anos, no momento abordagem o veículo tinha como passageiro um homem de 38 anos, suspeitos de integrarem a Facção criminosa Comando Vermelho”, disse a PRF.

Os dois suspeitos não souberam explicar a origem do dinheiro. Eles foram presos em flagrante por Lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores.

